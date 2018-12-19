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İzmit Belediyespor'da Beşiktaş galibiyeti sevinci

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 68-63 yenen İzmit Belediyespor'un başkanı, teknik heyeti ve oyuncuları, belediye başkanı Nevzat Doğan'ı ziyaret etti- İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan:"Avrupa'ya gideceğiz ve orada büyük işler yapmayı hedefleyeceğiz. Bu imkansız değil"

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:45
İzmit Belediyespor'da Beşiktaş galibiyeti sevinci


KOCAELİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 68-63 yenen İzmit Belediyespor takımı, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'a ziyarette bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Nevzat Doğan, kulüp başkanı Muhammet Öztürk, başantrenör Mert Köprücü ve oyuncularla bir araya gelip, sohbet etti.

Doğan, burada yaptığı konuşmada, hedeflerinin şampiyonluk olması gerektiğini ifade ederek, sportif başarıların herkesin emeğiyle sağlandığını söyledi.

Beşiktaş maçında takımın gücünü gösterdiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Bu başarının devamı gelmeli. Beşiktaş maçını kırılma noktası olarak görüyorum. Sezon başında takımımıza, 'Türkiye'yi sallayın.' dedik ve sallamaya başladık. Çünkü bizim bunu yapacak gücümüz var. Takımımızı yakından takip ediyorum. Centilmence kıran kırana aslanlar gibi mücadele etmeye devam edeceğiz. Hiç kimse temsil rolüne tesadüfen gelmez. Kadın basketbol takımı olarak önemli ve güzel işler yapıyorsunuz. Beşiktaş'ı yendiniz, şimdi Fenerbahçe'yi de yeneceksiniz. Avrupa'ya gideceğiz ve orada büyük işler yapmayı hedefleyeceğiz. Bu imkansız değil. Başaran takımlarımız var, biz de başaran bir takım olabiliriz."

Türkiye'nin en önemli ticaret ve ekonomi kentlerinden birinin Kocaeli olduğuna işaret eden Doğan, "Özellikle sportif başarısı olan insanlar bu şehirde çok önemsenir. Sezon başında yürekten inancımı söyledim. Sporu seven biriyim, sporun her dalından keyif alıyorum. En alttan, sınırlı bütçelerle takımımızı bu noktaya getirdik. Gelen arkadaşlarımızın işi daha kolay. Bu noktaya gelen takımımızı Avrupa'ya taşımak bize gurur verir. Oraları hedefleyecek ufkumuz ve gücümüz var. Bu bayrak yerde kalmaz, daha yükseklere çıkar. Ben de bundan sonra nerede, hangi makamda olursam olayım, takımımızı desteklemeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Öztürk ise Beşiktaş'a karşı aldıkları galibiyetin kendileri için öneminden bahsederek, ligde büyük başarılar elde etmek istediklerini vurguladı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:45
  1. Beşiktaş
  2. Galibiyet
  3. İzmit Belediyespor
  4. Kadın basketbolu
  5. Nevzat Doğan

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