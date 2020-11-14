  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmirli hayırsever, anneannesinden kalan evi depremzede çifte açtı
Aktüel

İzmirli hayırsever, anneannesinden kalan evi depremzede çifte açtı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 13:44:02 -
İzmirli hayırsever, anneannesinden kalan evi depremzede çifte açtı

İZMİR (AA) - İzmir'de yaşayan hayırsever Pınar Özbek, bir süre önce hayatını kaybeden anneannesinin evini, 30 Ekim'deki depremde evsiz kalan genç çifte açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası, ev sahibi Pınar Özbek ile depremzede Gülistan ve Suat Köroğlu çiftini bir araya getirdi.

Özbek, mayıs ayında vefat eden anneannesinden kalan, kiraya vermeyi ya da satmayı düşünmedikleri Alsancak'taki evlerini, 1 yıllığına kampanya aracılığıyla ulaştığı depremzede çifte ücretsiz tahsis etti.

Açıklamada, ev sahibi Pınar Özbek ile depremzede Gülistan Köroğlu'nun sözlerine de yer verildi.

Depremde Muğla'nın Bodrum ilçesinde olduğunu aktaran Özbek, "Haberlerde görünce 'deprem mağdurlarına nasıl bir katkımız olabilir' diye düşündük. Anneannemden kalan bu evi bir depremzedeye açmak istedik. Sadece anılarımızı yaşatacağımıza, 'başka birileri yeni anılar oluştursun' diye düşündük. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına başvurarak depremzede aileyle buluştuk." ifadelerini kullandı.

- "Pazar günü taşındık, cuma günü deprem oldu"

Gülistan Köroğlu ise 11 ay önce evlendiklerini, 3 ay önce kredi çekerek Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'nden ev aldıklarını, depremden 6 gün önce de eve taşındıklarını anlattı. Gülistan Köroğlu, şunları kaydetti:

"Eve pazar günü taşındık, cuma günü deprem oldu. Eşyalarımız da orada kaldı. Her şeyimizi eve yatırdığımız için kenarda köşede hiçbir şeyimiz yoktu. İnternet üzerinden Büyükşehir Belediyesine başvurduk. Moralimiz çok bozuktu, ne yapacağımızı düşünüyorduk. Büyükşehir’den geri dönüş olunca çok mutlu olduk. Üzerimizde maddi ve manevi o kadar ağır bir yük vardı ki bu sıcak yuva yaraya en güzel merhem oldu."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan'dan dikkat çeken itiraf: Yanlış bilgi geldi
Dünya

Paşinyan'dan dikkat çeken itiraf: Yanlış bilgi geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgi sonrası ilk kez bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.
Türkiye savunmada uzay çağını yaşarken CHP ve Cumhuriyet ahlaksızlığı!
Gündem

Türkiye savunmada uzay çağını yaşarken CHP ve Cumhuriyet ahlaksızlığı!

Türkiye uzaya 4 kez ulaşarak savunmada uzay çağını başlatırken CHP ve Cumhuriyet ise ahlaksızlığını bir kez daha gösterdi. Türkiye Uzay Ajan..
Türkiye'yi İngilizce şikayet etmeye çalıştı! İngilizcesi olay oldu
Gündem

Türkiye'yi İngilizce şikayet etmeye çalıştı! İngilizcesi olay oldu

Türkiye'yi yurt dışına şikayet etmesiyle bilinen CHP zihniyeti yine şaşırtmayan bir harekete imza attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay