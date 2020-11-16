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Aktüel İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı
Aktüel

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 10:34:53 -
İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ve Karaburun ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beydağ ve Karaburun ilçelerinde yaptıkları operasyonlarda 1 kilo 445 gram esrar, yeşil reçeteyle satılan ilaç ve enjektör içinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sarı renkli sıvı madde ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, 1 kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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