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Gündem İzmir'deki elektrik akımı faciasında ara karar
Gündem

İzmir'deki elektrik akımı faciasında ara karar

Yeniakit Publisher
2024-09-06 21:24:00 -
İzmir'deki elektrik akımı faciasında ara karar

İzmir'de sokakta akıma kapılan 2 kişinin ölümünde ara karar verildi. 13 tutuklu sanığın tutukluluk hali devam edecek.

İzmir'de yağışlı havada sokakta yürürken akıma kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) ölümüne ilişkin 13'ü tutuklu, 42 kişinin 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasının ilk celsesi 2 gün sürdü.

Mahkeme başkanı, sanık ve avukatların savunmalarının ardından ara kararını açıkladı. Tutuklu 13 sanığın adli kontrol şartının yetersiz kalacağını belirtip tutukluluğun devamına hükmetti. Diğer tutuksuz sanıklardan sadece hamile olan Alara Ekli'nin, konutu terk etme kontrol şartı kaldırıldı.

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