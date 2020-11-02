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Aktüel İzmir'deki depremde hayatını kaybeden anne ve kızı, Manisa'da toprağa verildi
Aktüel

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden anne ve kızı, Manisa'da toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 18:13:31 -
İzmir'deki depremde hayatını kaybeden anne ve kızı, Manisa'da toprağa verildi

MANİSA (AA) - İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Aynur Gidiş (58) ile kızı Beril Gidiş (27), Manisa'nın Kula ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan anne ve kızının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.

Aynur ve Beril Gidiş için Süleyman Şah Camisi önünde cenaze töreni düzenlendi. Aynur Gidiş'in tabutuna başörtüsü, Beril Gidiş'in tabutuna ise duvak örtüldü.

Cenaze namazında eşi ve kızını kaybeden Reha Gidiş'i, yakınlarının yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur ile Belediye Başkanı Hüseyin Tosun teselli etmeye çalıştı.

Anne ile kızının cenazesi namazın ardından Kula Asri Mezarlığı'nda defnedildi.



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