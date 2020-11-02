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Aktüel İzmir'deki depremde can kaybı 85'e yükseldi
Aktüel

İzmir'deki depremde can kaybı 85'e yükseldi

Depremden etkilenen 220 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:57:47 -
İzmir'deki depremde can kaybı 85'e yükseldi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 85 olduğunu açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 1225 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre 85 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774'ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir."

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