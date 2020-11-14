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Aktüel İzmir'deki depremde can kaybı 116'ya yükseldi
Aktüel

İzmir'deki depremde can kaybı 116'ya yükseldi

İzmir depreminde yaralanan 8 kişinin tedavisi devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-14 18:31:51 -
İzmir'deki depremde can kaybı 116'ya yükseldi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 3 bin 630 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 116 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1034 kişiden 1021'i taburcu edildi, 8 kişinin ise tedavisi devam ediyor.


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