İzmir’de yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İzmir’de cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu yasakları son dakika haberi: Cumartesi İzmir’de sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kontrollü normalleşme adımlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona vaka sayılarına göre illerin risk grubu haritasını da paylaştı. Buna göre iller risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere yüz yüze eğitim, kafe, restoran gibi yasakların kaldırılması ya da yasakların devam etmesine ilişkin kriterler bundan böyle bu risk gruplarındaki vaka sayılarına göre belirlenecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonuna geri sayım başladı. 6 Mart Cumartesi ve 7 Mart Pazar günü için meraklanan milyonlarca vatandaş, 81 ilde cumartesi - pazar günü için arayışa koyuldu. Hafta sonu yasak var mı, kalktı mı soruları yoğun ilgi görürken, İçişleri Bakanlığı hangi illerde hafta sonu yasağının olmadığını veya hangi illerde hafta sonu yasağının uygulanacağını tek tek açıkladı. İşte düşük, orta, yüksek, çok yüksek risk grubundaki iller ve hafta sonu durumları...

İzmir’de yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. İzmir’de yüksek risk grubu iller arasında olduğu için cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olmaz ike, pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Hafta sonu yasağı hangi ilde kalktı?

Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri? Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklanırken Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı. Bu illerimizde hafta sonu yasağı tamamen kaldırıldı. Özetle: Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasakları tamamen kaldırıldı.

Hafta sonu yasağı devam eden iller hangileri?

Hafta sonu yasağı olan iller hangileri? Cumartesi sokağa çıkma yasağını kaldırıldığı iller hangileri? Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi illerde devam ediyor? İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı. Özetle yükse ve çok yüksek riskli illerimizde cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kıldırılırken, pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Türkiye’nin korona risk haritası

Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı)

Düşük riskli iller hangileri?

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Orta riskli iller hangileri?

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Yüksek riskli iller hangileri?

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller hangileri?

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.