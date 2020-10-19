  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de Türk kara sularına itilen 78 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

İzmir'de Türk kara sularına itilen 78 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 22:37:35 -
İzmir'de Türk kara sularına itilen 78 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ve Menderes ilçelerinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 78 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi Denizköy açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bottaki 59 sığınmacı kurtarıldı.

Öte yandan Menderes ilçesi Özdere Mahallesi'nde de lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, yine Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildiği anlaşılan lastik bot içerisindeki 19 sığınmacıyı kurtardı.

Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay
Dünya

Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay

Yunan gazetesi To Vima'da yer alan bir haberde, geçtiğimiz hafta yapılan AB AB Konseyi toplantısında Yunanistan'ın önerisiyle 'Türkiye'ye si..
Bakan Soylu
Siyaset

Bakan Soylu "karanlıkta girdik" deyip sayıyı açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada geçen hafta Hakkari’de yapılan operasyonda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini belir..
Canlı yayında bomba patladı! Korku dolu anlar...
Gündem

Canlı yayında bomba patladı! Korku dolu anlar...

İşgalci Ermenistan Terter'de bir fabrikayı hedef aldı. Fabrikadaki yangını görüntülemek isteyen CNN muhabiri Fulya Öztürk'ün, canlı yayın es..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay