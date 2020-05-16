İzmir'de TRT EBA TV yayınlarını takip edemeyen öğrenciler için kampanya

İZMİR (AA) - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, uzaktan eğitimin verildiği TRT EBA TV yayınlarını takip etme imkanı olmayan öğrenciler için kampanya başlattı.

"Uzaktan Eğitime Destek Ol" adı verilen kampanyaya katılmak isteyenler, çalışır durumdaki televizyon, tablet ya da bilgisayarlarını, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edecek. Cihazlar, bakımları yapıldıktan sonra ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrencilerin eğitim ve öğretimden geri kalmaması için gayret sarf ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte İzmir eğitim ailesi olarak şehir merkezinden en uzak köylere kadar bu güzel ülkenin yarınları için tek ses tek yürek kenetlendik. Yalnızca çağı yakalayan değil, çığır açan bir nesil hedefimize doğru ilerlerlerken hiç kuşkusuz çocuklarımız, milletimizin göğsünü kabartacak başarılara imza atacaktır. Tarih şahitlik etmektedir ki millet olarak ele ele verdiğimizde her türlü güçlüğün üstesinden geldik. Bu da bir imtihan. Şartlar ne olursa olsun birlikte hareket ettiğimiz sürece her şerden bin hayır çıkarıp bugünleri de aşacağız."



