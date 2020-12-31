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Aktüel İzmir'de teknelerden motor çaldığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı
Aktüel

İzmir'de teknelerden motor çaldığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden çalıntı motorları satın aldığı öne sürülen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:55:39 -
İzmir'de teknelerden motor çaldığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de teknelerden motor hırsızlığı yaptığı belirlenen 4 kişi tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesindeki Atatürk Mahallesi'nde tekne motoru hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, hırsızlıkta kullanılan otomobilin Karabağlar ilçesindeki bir firmadan kiralandığını belirledi.

Otomobilin, Torbalı'ya bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde park halinde olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Otomobili kiralayan T.Y. ile hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Z.T, M.K. ve T.K. gözaltına alındı.

Araçtaki aramada tekne motoru sökmek için kullanılan anahtar takımı, motoru çalınan tekneye ait oto teyp, 0,5 gram kristal uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Şüpheliler Güzelbahçe'den 1, Urla'dan 2, Seferihisar'dan 6 tekne motoru çaldıklarını ve bunları Ayrancılar Mahallesi'nde tekne motoru tamiratı yapan I.I'ya sattıklarını itiraf etti.

I.I. ile yanında çalışan Ü.Ç. hakkında "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan soruşturma başlatıldı.

Yapılan aramalarda bulunan 3 tekne motoru sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.






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