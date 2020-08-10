İzmir'de tartıştığı babasını bıçaklayan kadın gözaltına alındı
İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Ihlamur Sokakta bulunan evde G.T ( 31), tartıştığı babası Hüseyin G'yi ekmek bıçağıyla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin G'yi, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.
Tedaviye alınan Hüseyin G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis ekiplerince gözaltına alınan G.T. emniyete götürüldü.