  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de tartıştığı babasını bıçaklayan kadın gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 00:51:41 -
İzmir'de tartıştığı babasını bıçaklayan kadın gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Ihlamur Sokakta bulunan evde G.T ( 31), tartıştığı babası Hüseyin G'yi ekmek bıçağıyla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin G'yi, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedaviye alınan Hüseyin G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis ekiplerince gözaltına alınan G.T. emniyete götürüldü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için önemli uyarı
Ekonomi

Altın için önemli uyarı

Altın fiyatlarındaki yükseliş, küçük yatırımcıyı gram altın ve çeyrek altına yönlendirirken, kuyumcular odasından vatandaşlara uyarılar geld..
Şamil Tayyar’dan çarpıcı çıkış! 'O isim gitmeli ki yarın gidecek'
Siyaset

Şamil Tayyar’dan çarpıcı çıkış! 'O isim gitmeli ki yarın gidecek'

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Yükseköğretim Kurulu'nun eşini haksız yere göreve getirdiği belirtilen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hü..
Muharrem İnce'den olay çıkış: CHP'nin planını Meral Akşener bozdu!
Siyaset

Muharrem İnce'den olay çıkış: CHP'nin planını Meral Akşener bozdu!

Yeni parti kuracağı yönündeki iddialar ile CHP'de adeta deprem etkisi meydana getiren Muharrem İnce, siyaset gündemine bomba gibi düşecek ye..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı