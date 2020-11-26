  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de park halindeki otomobilden para ve altın çalan zanlılar yakalandı
Aktüel

İzmir'de park halindeki otomobilden para ve altın çalan zanlılar yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 15:05:07 -
İzmir'de park halindeki otomobilden para ve altın çalan zanlılar yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde park halindeki otomobilin camını kırıp para ve altın bulunan çantayı çalan 2 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, oto galeri sahibi Ayhan M'nin Akçay Caddesi'nde park halindeki 35 AON 757 plakalı otomobilin camı kırılarak bagajındaki içinde yaklaşık 1105 lira ile 5 bin dolar ve 15 gram altın bulunan çantasının çalındığını bildirmesi üzerine harekete geçti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin 35 AHM 876 plakalı otomobille geldiğini belirledi. Aracın sahibini araştıran ekipler, 28 yaşındaki G.T'yi gözaltına aldı. G.T'nin ifadesinde aracı erkek arkadaşı Serkan E. ile Mehmet A'nın kullandığını söylemesi üzerine iki şüpheli de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalınan para ve altınlar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki ifadelerinde aynı yerde oto galeri işi yaptıklarını, Ayhan M'nin otomobile çanta koyduğunu gördüklerini ve içinde para olduğunu düşünerek plan yaptıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan E. ve Mehmet A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'de giderek yaygınlaşıyor! Hafta tatili yok
Ekonomi

Türkiye'de giderek yaygınlaşıyor! Hafta tatili yok

Anlık işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik çağrı üzerine sözleşmeler yaygınlaşıyor. Bu kapsamda 30 saatin üzerine çıkan sözleşmeler, tam sü..
Star TV Sefirin Kızı'ndaki o sahneyi 'En güzel an' diye paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
Medya

Star TV Sefirin Kızı'ndaki o sahneyi 'En güzel an' diye paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı

Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı adlı dizide bir kadının bıçaklanarak öldürüldüğü sahnenin Star TV tarafından #EnGüzelAn etiketiyle paylaş..
Siyaset

"Bu kadar kızdığını düşünmemiştim" diyerek detayı açıkladı! Erdoğan'dan Arınç'a sert sözler

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bülent Arınç'a, "Yeminli Türkiye düşmanlarını anladık. CHP içindeki tetikçileri anla..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay