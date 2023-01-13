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Aktüel İzmir'de operasyon! Gözaltılar var
Aktüel

İzmir'de operasyon! Gözaltılar var

İzmir'de düzenlenen operasyonunda 70 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 23:37:00 -
İzmir'de operasyon! Gözaltılar var

İzmir'de düzenlenen operasyonunda 70 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında "şok ev" olarak belirlenen, 9 adrese operasyon yaptı.

Operasyonda 70 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 25 can yeleği ve 10 şambrel ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden 7 göçmen kaçakçısına 499 bin lira idari para cezası uygulandı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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