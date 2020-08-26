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Aktüel İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
Aktüel

İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:26:54 -
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatte bitirilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, düğün, nişan, nikah, kına gecesi, gelin alma, sünnet ve mevlit organizasyonlarındaki önlemlerle ilgili bazı yeni kararlar aldığı belirtildi.

Bu kapsamda, sokak düğünlerinin kesinlikle yapılmamasına karar verildiği bildirilen açıklamada, ihtiyaç halinde, uygun olması durumunda, kaymakamlıktan izin alınarak okul bahçelerinin düğün amaçlı kullanılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, nikah ve düğün organizasyonlarında tüm katılımcıların maske takacağı, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar ile semptom gösterenlerin salona alınmayacağı, birinci derece akrabalar (anne, baba, dede, büyükanne) dışında 65 yaş üzeri kişilerin tesislere giremeyeceği bildirildi. Teyze, hala, amca, dayı, kuzenlerin birinci derece akraba sayılmayacağı da açıklamada vurgulandı.

Bulaş riskini azaltmak amacıyla organizasyonların mümkün olduğunca açık havada yapılmasına, yemekli düğünlerde servisin 1 saat içinde tamamlanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Akşam düğünlerinin 20.00-22.30, gündüz düğünlerinin 13.30-16.00 saatlerinde yapılmasına, 65 yaş üzeri olup organizasyona katılabileceği belirtilen kişilerin, yalnızca söz konusu organizasyon için olmak üzere saat 20.00-22.30 arası yapılacak düğünlere katılabilmesine ve saat kısıtlamasından muaf olmalarına karar verilmiştir. Organizasyonun yapıldığı tesise/alana girişte davetli tüm katılımcıların adları, adresleri ve iletişim bilgilerinin, organizasyonda tesis kullanılıyorsa tesis işleticisi tarafından, organizasyon sahibine ait özel ya da genel bir alanda yapılıyorsa organizasyonu yapan tarafından kaydedilmesi ve en az 14 gün saklanması, yine tesis işleticisi tarafından organizasyonda çalışan personelin de kayıt altına alınması kararlaştırılmıştır."

Açıklamada, işletmelerde kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteri yapılamayacağı (gelin ve damat hariç), sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını gerçekleştirilebileceği de kaydedildi.


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