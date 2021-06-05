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Aktüel İzmir'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Aktüel

İzmir'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

İzmir'de 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi ve kısa süreli bir paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 18:07:00 - 2021-06-05 18:16:29
İzmir'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

İzmir'de 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD son depremler verilerine göre, deprem, İzmir'in Menderes ilçesinde gerçekleşti.

İzmir depremi hakkında bilgi paylaşan AFAD, sarsıntının şiddetini 3.6 olarak açıklarken 10.97 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi ve kısa süreli bir paniğe neden oldu.

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