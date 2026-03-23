  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Donanmaya saldıracaklardı! ABD İHA’ları düşürüldü İran’dan ‘Boğazların Efendisi’ adlı animasyon! Küresel haydutlara dijital tokat Altın fırtınaya tutuldu! Kapalıçarşı'da satışlar durdu Bakan Kurum, kentsel dönüşümle yenilenen Tozkoparan’dan görüntüler paylaştı: Dönüşen Tozkoparan’da bayram böyle geçti Diego Garcia bilmecesi: İran ‘biz atmadık’ dedi: O füzeleri gerçekten kim ateşledi? Sarı Şeytan’dan Hürmüz iddiası! Tehditler savurmuştu İran’dan ABD ve İsrail’e rest: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek Batı Trakya'da bir cami daha provokatif saldırının hedefi oldu Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalar küresel tarım ve enerji piyasalarını sarsıyor! Arad Kan Ağlarken Netanyahu kahkaha atıyor: Bunlar insan olamaz
Gündem İzmir'de kirli pazarlık ifşa oldu! Gençliği zehirleyenlere AK Parti'den tokat gibi cevap!
Gündem

İzmir'de kirli pazarlık ifşa oldu! Gençliği zehirleyenlere AK Parti'den tokat gibi cevap!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
İzmir'de kirli pazarlık ifşa oldu! Gençliği zehirleyenlere AK Parti'den tokat gibi cevap!

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçen binaları bahane ederek hizmeti engellemeye çalışan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sert tepki gösterdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi kullanımındaki binalar hakkındaki açıklamaları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı eleştirdi.

 

İzmir'in arka sokaklarında uyuşturucu tacirlerinin cirit attığını ve şehrin uyuşturucu tüketiminde ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan İnan, CHP zihniyetinin gençler için karanlık bir zemin hazırladığını belirtti. "Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz" diyen İnan, uyuşturucu belasına karşı en büyük panzehirin Yeşilay olduğunu ve gençleri kurtarmak için bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti. İzmirli ailelerin feryadına kulak tıkayan belediyecilik anlayışına karşı devletin kararlı duruşu bir kez daha tescillenmiş oldu.

 

İnan, yazılı açıklamasında, binaların Yeşilay işbirliğiyle bağımlılıkla mücadele merkezi ile üniversite kampüsüne dönüştürülmesinin planlandığını ifade ettiği açıklamasına, Tugay'ın, "Yeşilay'ın vekili" sözleriyle karşılık verdiğini belirtti.

 

Uyuşturucu sorununun gençleri tehdit ettiğini dile getiren İnan, bu tablonun aileler üzerinde derin bir acı oluşturduğunu vurguladı.

Eyyüp Kadir İnan, yaşanan mağduriyetlerin görmezden gelinemeyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben İzmir milletvekiliyim. Burada doğdum, bu sokaklarda büyüdüm. Sizin yıllarca geri bıraktığınız İzmir'in arka sokaklarında zehir tacirleri cirit atıyor. İzmir maalesef genç intiharlarında ve uyuşturucu tüketiminde birinci şehir. Evlatlarını o karanlığa kurban veren ailelerin feryadı yürek yakarken, bir İzmirli olarak bu tablo bizi derinden kahrediyor. Sizi etmiyor. Çünkü sebebi bizzat sizsiniz. Siz uyuşturucu için elverişli bir zemin yaratıyorsunuz. Biz ise Yeşilay için mücadele ediyoruz. Aramızdaki fark tam olarak bu. Tarihe, Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz. Gençlerimizi kurtarmak için panzehrimiz Yeşilay'sa sonuna kadar Yeşilay."

Kastamonu'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonı: 3 tutuklama
Kastamonu'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonı: 3 tutuklama

Aktüel

Kastamonu'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonı: 3 tutuklama

Uyuşturucu ve yasa dışı bahise sıkı takip Bir ayda 787 bir günde 26 operasyon
Uyuşturucu ve yasa dışı bahise sıkı takip Bir ayda 787 bir günde 26 operasyon

Gündem

Uyuşturucu ve yasa dışı bahise sıkı takip Bir ayda 787 bir günde 26 operasyon

Başkentte uyuşturucu operasyonu: 60 şüpheli yakalandı
Başkentte uyuşturucu operasyonu: 60 şüpheli yakalandı

Gündem

Başkentte uyuşturucu operasyonu: 60 şüpheli yakalandı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

GENÇTÜRK

Bunlarin ayak bastığı toprakta ayrık otu bile bitmez. Olan yazik izmire oldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23