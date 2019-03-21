İzmir'de Kadınlar Kupa Voley heyecanı





İZMİR (AA) - İzmir'de yarın çeyrek final müsabakalarıyla başlayacak Kadınlar Kupa Voley organizasyonunun basın toplantısı, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle 3 down sendromlunun katılımıyla yapıldı.

İzmir Volley Hotel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, geçen haftaki Erkekler Kupa Voley maçlarının ardından kadınlar kategorisindeki karşılaşmaların yarın başlayacağını hatırlattı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin kalitesinin belli olduğunu kaydeden Üstündağ, "Dünyanın en iyi takımlarının müsabakalarını burada ülkemize, İzmir halkına seyrettireceğiz." dedi.

Üstündağ, müsabakaların TRT'den yayınlanacağını belirterek, kendilerine destek olan AXA Sigorta'ya da teşekkür etti.

AXA Sigorta Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken ise Türk voleybolunda kadın takımlarının Avrupa'daki başarılarının devam ettiğini söyledi. Türk ekiplerinin herkesi mutlu etmeye devam edeceğine inandığını kaydeden Ölken, "Uzun soluklu olarak Türk voleyboluna hizmet etme şansımız var." ifadelerini kullandı.

TVF Danışmanı Neslihan Demir Güler de Türk voleybolunun ekol haline geldiğini, bu başarılarda büyük emeği bulunan federasyonun bir parçası olduğu için gurur duyduğunu söyledi. Kupa müsabakalarına katılan tüm ekiplere başarılar dileyen Güler, iyi olanın kazanması temennisinde bulundu.





- Kaptanların görüşleri





Kupada yarın başlayacak müsabakalar öncesi takım kaptanları görüşlerini paylaştı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kaptanı Seda Arısoy, kupada ilk 8'de yer almalarının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Galatasaray HDI Sigorta ile oynayacağız. Umarım uzun rallili, seyir zevki yüksek maçlar olur." açıklamasında bulundu.

Organizasyonda ilk olarak VakıfBank ile karşılaşacaklarını hatırlatan Beşiktaş Kaptanı Dilara Bilge, "Zor bir takım, güçlü bir rakiple karşılaşacağız. Beşiktaş armasını en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Eczacıbaşı VitrA Kaptanı Jordan Larson, İzmir'e geldikleri için çok mutlu olduklarını, kupa müsabakaları için de heyecanlı bir şekilde beklediklerini kaydetti.

Fenerbahçe Opet Kaptanı Eda Erdem Dündar, keyifli müsabakalar oynamak istediklerini belirterek, tüm takımlara başarılar diledi.

İzmir'de maç oynamanın her zaman güzel olduğunu ifade eden Galatasaray HDI Sigorta Kaptanı Gizem Karadayı, en iyi sonucu almak istediklerini söyledi.

Nilüfer Belediyespor Kaptanı Seda Uslu, ilk 8 takım arasına girmekten mutlu olduklarını belirterek, "Eczacıbaşı VitrA karşısında elimizden geleni yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Hava Yolları Kaptanı Jelena Nikolic de genç bir takım olduklarını ve organizasyonda ellerinden gelenin en iyisini yapmak istediklerini dile getirdi.

VakıfBank Takım Kaptanı Melis Gürkaynak ise sezon başındaki hedeflerinden birinin de kupa şampiyonluğu olduğunu ifade ederek, "Amacımız kupayı evimize götürmek. Umarım bunu başarabiliriz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, organizasyonun sonunda, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle toplantıda bulunan Selin Ambarcı, Mustafa Bal ve Muhammed Enes Aydoğdu katılımcılara çiçek verdi.





- Maç programı





Kadınlar Kupa Voley'de yarın oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

12.00 Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor



15.00 VakıfBank-Beşiktaş



17.00 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor



19.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları



