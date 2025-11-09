İzmir’de hastanede şok unutma! Mr cihazından çığlıklar yükseldi!
Tire Devlet Hastanesi’nde MR için cihaza alınan bir hastanın, işlem tamamlanmasına rağmen içeride unutulduğu ortaya çıktı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olayın ardından hastane yönetimi hakkında resmi soruşturma başlattı. Hastanın yaşadığı panik ve ihmal iddiaları sağlık camiasında büyük tepki topladı.
Soruşturma başlatıldı
Hastane yönetiminin Sağlık İl Müdürlüğüne bilgi vermesi üzerine konuya ilişkin idari soruşturma başlatılarak, hizmet alımı personelin iş akdine son verildi.