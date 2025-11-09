  • İSTANBUL
Dünya

İzmir’de hastanede şok unutma! Mr cihazından çığlıklar yükseldi!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İzmir’de hastanede şok unutma! Mr cihazından çığlıklar yükseldi!

Tire Devlet Hastanesi’nde MR için cihaza alınan bir hastanın, işlem tamamlanmasına rağmen içeride unutulduğu ortaya çıktı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olayın ardından hastane yönetimi hakkında resmi soruşturma başlattı. Hastanın yaşadığı panik ve ihmal iddiaları sağlık camiasında büyük tepki topladı.

Tire Devlet Hastanesi'nde MR çektiren bir hasta cihazda unutuldu.İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, hastane yönetimine şikayette bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Tire Devlet Hastanesi'ndeki Manyetik Rezonans (MR) cihazında bir hastanın unutulmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Tire Devlet Hastanesi'nde MR çektiren bir hasta, sorumlu hizmet alımı personel tarafından cihazda unutulunca hastane yönetimine şikayette bulundu.

Soruşturma başlatıldı

Hastane yönetiminin Sağlık İl Müdürlüğüne bilgi vermesi üzerine konuya ilişkin idari soruşturma başlatılarak, hizmet alımı personelin iş akdine son verildi.

