İzmir’de görevlendirilen 25 kişilik AFAD ekibi karantina altına alındı
İzmir'deki depremde görevlendirilen 25 kişilik Erzurum AFAD ekibinden 5 kişinin yeni Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine ekibin tamamı karantinaya alındı.
İzmir’deki çalışmalarını bitirerek önceki gece kente dönen ekip, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı'nın talimatıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerine gönderilmeyip misafirhanede ağırlandı ve hastanede Kovid-19 testi yaptırıldı. 25 kişilik ekipten 5'inin test sonucu pozitif çıktı. Ekipten test sonucu pozitif çıkanlardan biri, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde tedaviye alınırken test sonucu pozitif olan 4 kişinin de aralarında bulunduğu ekibin tamamı evlerinde karantinaya alındı.