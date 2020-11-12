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Aktüel İzmir’de görevlendirilen 25 kişilik AFAD ekibi karantina altına alındı
Aktüel

İzmir’de görevlendirilen 25 kişilik AFAD ekibi karantina altına alındı

İzmir'deki depremde görevlendirilen 25 kişilik Erzurum AFAD ekibinden 5 kişinin yeni Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine ekibin tamamı karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:50:00 -
İzmir’de görevlendirilen 25 kişilik AFAD ekibi karantina altına alındı

İzmir’deki çalışmalarını bitirerek önceki gece kente dönen ekip, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı'nın talimatıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerine gönderilmeyip misafirhanede ağırlandı ve hastanede Kovid-19 testi yaptırıldı. 25 kişilik ekipten 5'inin test sonucu pozitif çıktı. Ekipten test sonucu pozitif çıkanlardan biri, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde tedaviye alınırken test sonucu pozitif olan 4 kişinin de aralarında bulunduğu ekibin tamamı evlerinde karantinaya alındı.

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