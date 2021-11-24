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Ekonomi İzmir’de ekmeğin fiyatı 2 liradan 2,50 liraya çıktı
Ekonomi

İzmir’de ekmeğin fiyatı 2 liradan 2,50 liraya çıktı

İzmir’de 200 gram ekmeğin gramajı 230 grama artırılırken, fiyatı 2 liradan 2,50 liraya çıkarak; ekmek yüzde 20 oranında zamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 20:10:00 -
İzmir’de ekmeğin fiyatı 2 liradan 2,50 liraya çıktı

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ekmek ve Unlu Mamüller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, artan girdi maliyetleri nedeniyle İzmir’de 200 gram olan ekmeğin 230 grama çıkarılarak ekmek fiyatının 2 liradan 2,50 liraya yükseldiğini açıkladı. Zamlı fiyat yarından itibaren geçerli olacak.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Sağır, 1 Temmuz’dan itibaren girdi maliyetlerinin yüzde 40 oranında arttığını ancak kendilerinin yüzde 20 zam yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bu zam geçici olarak bize bir can suyu oldu. Fırıncı esnafı olarak çok zor durumdayız. Temmuz ayında aldığımız un fiyatı 155 liraydı, şu anda 300-350 lira aralığında alıyoruz. Fiyat arttırdığımız zaman sevinirdik ama şimdi sevinemiyoruz, önümüzü geremiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde her şey daha iyi olur. Allah ülkemize ve devletimize zeval vermesin.”

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