İzmir’de E-İhracat Zirvesi başlıyor

Dünya genelinde 2019 yılında 3.5 trilyon dolara ulaşması beklenen e-ticaretten daha fazla pay almak isteyen Egeli ihracatçılar e-ihracata odaklanıyor. 25 Mart Pazartesi günü düzenlenecek E-İhracat Zirvesi öncesi Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) basın toplantısı düzenlendi.

25 Mart Pazartesi günü İzmir’de Ege İhracatçı Birlikleri, World E-commerce Forum (Worldef), DHL ve Ticimax işbirliğinde düzenlenecek olan “DHL İzmir E-İhracat Konferansı” ile ilgili bilgi vermek amacıyla Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar tarafından EİB’de basın toplantısı düzenledi. Dünyada satış şekillerinin değiştiğini vurgulayan Zandar, “Ticaret hacmi online alışverişe kayıyor. Gelişmiş ülkelerde, yapılan perakende satışların yüzde 30’luk kısmı elektronik ortamda gelişiyor. E-ticaret, 2014 yılında 1.3 trilyon dolar seviyelerindeyken 2018’de 2.8 trilyon dolara ulaştı. Bu rakamın 2019 yılı sonunda 3.5 trilyon doları aşması bekleniyor. 2021 yılında ise global e-ticaret hacminin 5 trilyon dolara yaklaşacağı öngörülüyor" dedi.

"Firmalarımız bu işe hazır değillerdi"

"Geçmiş dönem Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci’nin önemi ile bizim bütün ihracatçılarımız e-ihracat sitelerine üye oldular” diyen Zandar, “Baktık ki bu iş etkili olmadı. Çünkü firmalarımız bu işe hazır değillerdi. Bu sebepten ihracatçılarımızı iyi bilgilendirelim ki bu hataları tekrarlamayalım diye bu işe giriştik. E-ihracatın önemini iş hacimleri gösteriyor. Gelişmiş ülkelerden bir örnek verecek olursak ABD’nde e-ticarette en yüksek ciroya sahip 25 şirketten 18’inin klasik perakendeciler olduğu bilinmektedir. Bu da hali hazırda perakendeci firmaların entegrasyonu kadar perakendeci olmayan firmalar içinde potansiyel bulundurduğunun bir göstergesidir" diye konuştu.

"Sosyal medya bile bir ticaret ortamı"

Kıtalara göre e-ticaret rakamlarına bakıldığında, 2010 yılında Kuzey Amerika’nın yüzde 39 ile ilk sırada, yüzde 32 ile Asya-Pasifik’in ikinci sırada olduğunu vurgulayan Zandar, şöyle devam etti:

"2021 yılında Asya Pasifik oranının yüzde 67 gibi bir oranla en fazla e-ticaretin yapılacağı yer olması öngörülmektedir. KOBİ’ler için e-ihracat, e-ticaret büyük önem taşıyor. Artık sosyal medya bile bir ticaret ortamı. Firmaların da bunu incelemesi gerekiyor. Altyapı oluşturmaları için onlara doğru yolu göstermek istiyoruz. Panelimizde 25 uzman var. Firmalarımıza tecrübeleri anlatacaklar. Seminerin katılım sayısının bine ulaşacağını tahmin ediyoruz.”

Toplam ticaretin binde üçü

Ege İhracatçı Birlikleri olarak hedeflerini İzmir’i bir e-ihracat merkezine dönüştürmek olduğunu ifade eden Zandar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’de e-ticaret toplam ticaretin binde üçünü oluşturuyor. Gıda üzerine İzmir’in şansı çok yüksek. Biz İzmirli firmalar perakendeden ziyade üretici odaklıyız. Akdeniz ülkelerinde genelde e-ticaret düşüktür. Halk alışverişi sever, görerek almayı daha çok benimser ama bu anlayış özellikle gençlerde değişiyor. Geçen sene global online sitelere üye olduk ama altyapılarımız hazır değildi. Biz tecrübeleri dinleyerek hazır olmalıyız. Perakendecilik mantığını öğrendiğimizde e-ihracatının önemi ortaya çıkacak.”

Zandar, 25 Mart Pazartesi günü Swiss Otel’de gerçekleştirilecek “E-İhracat Zirvesi” ile daha geniş bir kitleye ulaşabilmeyi hedeflediklerini belirtti.