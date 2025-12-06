  • İSTANBUL
Yerel

İzmir'de drift atan 2 sürücüye rekor ceza: Toplam 138 bin TL, bir ehliyet daimi iptal

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilleriyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve bu anları sosyal medyada paylaşan 2 sürücüye toplam 138 bin 59 lira idari para cezası kesildi. Sürücülerden birinin (V.İ.) drift ihlalini ikinci kez yapması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Bornova Yunus Emre Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde iki otomobil sürücüsünün drift yaptığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu, drift atan otomobilleri kullanan kişilerin A.E.D.B. ve V.İ. olduğu tespit edildi. Sürücülere uygulanan cezalar ve yaptırımlar ayrı ayrı açıklandı.

BİR SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ DAİMİ OLARAK İPTAL EDİLDİ

A.E.D.B.’ye uygulanan cezalar:

  • 12 farklı trafik maddesinden toplam 73 bin 101 lira idari para cezası kesildi.

  • Sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı.

  • Aracı trafikten men edildi.

V.İ.'ye uygulanan cezalar:

  • 9 farklı trafik maddesinden toplam 64 bin 958 lira idari para cezası kesildi.

  • Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesini (drift yapmak) ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

  • Aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Her iki sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

 

