İzmir’de dere yatakları ıslah edilecek
İzmir DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, Foça Deniz Üs Komutanlığı içerisinden geçen dere yataklarının ıslahı yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale ediyor.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre proje kapsamında iki dere ile kuşaklama kanalı üzerinde; 495 metre uzunluğunda U kesitli betonarme kanal, 2840 metre uzunluğunda trapez kesitli toprak kanal , 1080 metre tek tarafı eğimli betonarme duvarlı kanal, 9 adet menfez imalatı yapılacak.
İhale 09.03.2021 tarih ve saat 10.00’da DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 39 Bornova / İZMİR adresinde gerçekleştirilecek.
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