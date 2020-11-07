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Aktüel İzmir'de çöp depolama alanında başlayan yangın ormana sıçradı
Aktüel

İzmir'de çöp depolama alanında başlayan yangın ormana sıçradı

Foça Kaymakamı Ali Çetin: - "Zamanında müdahale edildiği için yangın yerleşim merkezlerini tehdit etmiyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-07 08:40:27 -
İzmir'de çöp depolama alanında başlayan yangın ormana sıçradı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde çöp depolama alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Foça Belediyesine ait çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, AA muhabirine, yangına müdahalenin devam ettiğini belirterek, "Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Fazla bir ormanlık alan bulunmuyor. Zamanında müdahale edildiği için yangın yerleşim merkezlerini tehdit etmiyor." dedi.


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