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Aktüel İzmir'de çıkan orman yangını Balıkesir'e sıçradı
Aktüel

İzmir'de çıkan orman yangını Balıkesir'e sıçradı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 00:24:14 -
İzmir'de çıkan orman yangını Balıkesir'e sıçradı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Balıkesir'e sıçradı.

Bergama Madra bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etsikiyle yayıldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bulunan karaçam ağaçlarından oluşan ormana da sıçrayan yangına 35 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabası sürüyor.

Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan da müdahale edilecek.


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