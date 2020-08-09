İzmir'de çatısına yıldırım düşen binadaki yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde bir binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yıldırım düşen 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.



Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın söndürüldü. Bizi en çok sevindiren olay ise yıldırım düştüğü evde o an kimsenin bulunmaması oldu. Tüm hemşerilerime geçmiş olsun diyorum." dedi.









