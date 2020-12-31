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Aktüel İzmir'de bir kişi tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü
Aktüel

İzmir'de bir kişi tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:14:02 -
İzmir'de bir kişi tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü

İZMİR (AA) - İzmir'de babasının başına sopayla vurarak ölümüne neden olan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Zeki K. (68) ile oğlu G.K. (32) arasında Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir parkın önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.K, babasının başına sopayla vurdu.

İhbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mehmet Zeki K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.K. ile babasının 2 gün önce de evde tartıştıkları öğrenildi.

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