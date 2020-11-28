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Aktüel İzmir'de bir haftada Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 bin 461 kişiye ceza kesildi
Aktüel

İzmir'de bir haftada Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 bin 461 kişiye ceza kesildi

Kent genelinde 2,5 aylık dönemde 50 binden fazla kişiye cezai işlem uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 10:59:42 -
İzmir'de bir haftada Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 bin 461 kişiye ceza kesildi

İZMİR (AA) - İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir haftada yapılan denetimlerde polis, kuralları ihlal eden 3 bin 461 kişiye para cezası uyguladı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yoğunluk oluşan bölgeler başta olmak üzere denetimlerini artırdı.

Bir haftada yapılan denetimlerde kafe, pastane ve restoran gibi işletmelerde maske takmayan 26 kişiyle sosyal mesafe kuralını ihlal eden 97 kişiye ceza kesildi.

Pazar yeri ve marketlerde 13 kişiye maske takmadıkları için, 7 kişiye de sosyal mesafe kuralına uymadıkları için işlem yapıldı. Açık alanlarda da maske takmayan 2 bin 945 kişiyle sosyal mesafe kuralını ihlal eden 373 kişiye ceza uygulandı.

Böylece, son bir haftadaki denetimlerde tedbirlere uymadıkları tespit edilen kişilerin sayısı 3 bin 461'e ulaştı.

İşletmelere yapılan denetimlerde de 11 restoran için idari, 5'i için de adli işlem başlatıldı.

Geçen hafta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 700'den fazla kişiye işlem yapıldı.

Ekiplerin, 12 Eylül'den bu yana yaptığı denetimlerde ise 50 binden fazla kişiye maske takmama ve sosyal mesafe kurallarına uymama nedeniyle ceza kesildiği bildirildi.

Öte yandan, 23-27 Kasım'da ekiplerce 271 minibüs, 38 belediye otobüsü, 78 personel servisi ve 112 taksi denetlendi.

Denetimler sonucunda 10 minibüs, 5 personel servisi ve 3 taksiyle ilgili para cezası uygulandı.

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