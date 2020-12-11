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Aktüel İzmir'de bahçesine giren yavru köpeğe sopayla vuran kadına 947 lira ceza
Aktüel

İzmir'de bahçesine giren yavru köpeğe sopayla vuran kadına 947 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-11 12:30:39 -
İzmir'de bahçesine giren yavru köpeğe sopayla vuran kadına 947 lira ceza

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde bahçesine girdiği gerekçesiyle yavru köpeğe sopayla vuran 89 yaşındaki kadına 947 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adaküre Mahallesi'nde devriye görevi sırasında, M.A'nın (89) yavru köpeğe, sopayla vurduğunu gördü. Olaya müdahale eden ekip, köpeği kurtardı.

İfadesinde, köpeğe bahçesine girdiği için vurduğunu söyleyen kadın hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında tutanak tutuldu ve 947 lira ceza uygulandı.

Ekipler, yüzünden yaralanan yavru köpeği, veterinere götürdü. Tedavisi tamamlanan köpek daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığında korumaya alındı.

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