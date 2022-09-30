İzmir'e 5 yıldızlı kazık! Belediye Hilton'dan tek kuruş almamış

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Çankaya’daki arsasını verdiği Hilton Oteli’nden 33 yıl boyunca tek kuruş gelir elde etmediğinin anlaşılmasının ardından ortaya çıkan skandalda hesap zamanı... Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ve mevcut Başkan Tunç Soyer hakkında “belediyenin alacağını takip ve tahsil etmedikleri, kamu zararına sebep oldukları” gerekçesiyle soruşturma izni verildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin göbeğindeki 6.6 dönümlük arsasını verip ortak olduğu ve yıllarca Hilton Oteli olarak işletilen Çankaya'daki gökdelenden 33 yıl boyunca tek kuruş gelir elde edemediğinin anlaşılmasıyla ortaya çıkan skandalda hesap vakti geldi çattı. Yeni Asır'ın 21 Eylül 2020'de "5 yıldızlı kazık" manşetiyle gündeme getirdiği skandalla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ve 2019'dan bu yana bu koltukta oturan mevcut Başkan Tunç Soyer hakkında soruşturma izni verdi.

BEŞ KİŞİNİN DAHA ADI VAR

Ayrıca karara göre; Mali Hizmetler Dairesi Başkanları Aydın Güzhan, Pınar Çalışkan, 2014 yılından itibaren İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı olarak görev yapan Hakan Öztürk ve aynı dönem içerisinde belediyede Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan ve konulardan haberdar olup yazışmalarda imzaları bulunan Erhan Bey ve Barış Karcı hakkında da, soruşturma izni verildi. Kararda Soyer ve Kocaoğlu için "belediyenin alacağını takip ve tahsil etmeyen, kamu zararına sebep olan" ifadeleri kullanıldı.

ARSAYI BÜYÜKŞEHİR VERDİ

İşadamı Mehmet Nazif Günal, 1987'de Hilton'la da anlaşarak Burhan Özfatura'nın başkanlığı döneminde Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. O dönem belediyeye, "Siz Alsancak'ta 6 bin 605 metrekarelik arsanızı verin, Günal İnşaat binayı yapsın, Hilton işletsin. Böylece İzmir turizmi gelişir, otopark gelirinin yüzde 50'si de Büyükşehir'e kaydırılır" şeklinde teklif sunuldu. Belediye de bunu kabul etti ve 6.6 dönümlük arsayı verdi.

YÜZDE 23.8 HİSSESİNİ ALDI

1987'de bu iş için kurulan İzmir Enternasyonal Otelcilik A.Ş'nin ortakları arasında Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Hilton International Co, Hilton Entarnasyonel Otelcilik A.Ş, General Dynamics CO, Günal İnşaat Tic San A.Ş, Mehmet Nafiz Günal, Shaker Holdings SA yer aldı. Belediyeye ise arsa karşılığı şirkette yüzde 23.8 hisse verildi. O dönem ülkenin en yüksek binası olan Çankaya'daki bina, belediyenin bu arsası ipotek ettirilerek çekilen krediyle Günal İnşaat tarafından inşa edildi. Belediye, şirketin hissedarı olduğu için bu kredinin de borçlusu oldu. Yani belediye hem kredi borcunu ödedi hem de otelin yapıldığı arsayı sermaye olarak koydu. Belediyenin kasasına herhangi bir para girmezken, şirket paraları da kredi borcu ve otelin bakımı için harcandı. Şirketin çoğunluk hissesi, zaman içinde Mehmet Nazif Günal'ın eniştesi olan merhum işadamı Ertuğrul Kurdoğlu ve ailesine yani Ata Holding'e geçti. Ancak belediyeye yine tek kuruş para girmedi. Eski Başkan Aziz Kocaoğlu, Kurdoğlu ailesine, "Bu oteli ya siz alın ya da hisselerinizi bize satın" teklifi getirdi. Ancak aile bu teklife yanaşmadı.

DEPREMZEDELER BURADA KALDI

Hilton Grubu'nun otel olarak işlettiği binayı boşalttığı Ekim 2020'den bu yana boş olan binada bir ara İzmirli depremzedeler kaldı. Ancak onlar da daha sonra buradan tahliye edildi. Yeni Asır Gazetesi, 33 yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tek kuruş ödenmemesini 21 Eylül 2020'de "5 yıldızlı kazık" manşetiyle gündeme getirdi. O dönem kent gündeminin en önemli maddesi haline gelen skandalın ardından İzmirli avukat Senih Özay, harekete geçti ve konuyu yargıya taşıdı. Özay, o dönemin belediye başkanı olan Burhan Özfatura ile Yüksel Çakmur, Ceyhan Demir, Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer'in yargılanmasını talep etti.

KOCAOĞLU: GEREKEN HER ŞEYİ ANLATIRIZ

YENİ Asır'ın görüştüğü eski başkan Aziz Kocaoğlu, "Biz zamanında burası için çok mücadele ettik. Hatta binanın tamamını geri almayı bile düşündük. Üzerinde çok çalıştık. Bu karar da elimize yeni ulaştı. Savunmamızı yapacağız. Eğer bununla ilgili mahkemeye çıkarsak gerekli her şeyi anlatırız" dedi.

ÖZFATURA VE ÇAKMUR İÇİN 'ZAMAN AŞIMI'

BAKAN Soylu'nun imza attığı karara göre, binanın yapıldığı dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olan Burhan Özfatura ile ardından bu göreve seçilen Yüksel Çakmur hakkında ise, kusur ve sorumlulukları olmakla birlikte yapılan iş ve işlemin üstünden 8 yıl geçmesi nedeni ile zaman aşımına girildiği gerekçesiyle soruşturma izni verilmedi

Ayrıca eski İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Kudret Güven, Muzaffer Kapı, Saadet Saatçıoğlu, Eski Genel Sekreter Yardımcısı Muhittin Selvitopu için de zaman aşımı gerekçesiyle soruşturma izni verilmediği kaydedildi.

ERHAN GÜLENÇ