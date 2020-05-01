İzmir’de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, İzmir’in de dahil olduğu 31 il için ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İzmir’de kısıtlamayla birlikte sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 30 büyükşehir ve Zonguldak ili için korona virüs (Kovid-19)salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması İzmir’de etkisini gösterdi. İzmir’de yaşayan birçok vatandaş kısıtlamaya riayet ederken, kentin en işlek caddelerinden bazıları olan Cumhuriyet Bulvarı ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda trafik yok denilecek kadar az seviyede olurken, yine kentin en işlek meydanlarından olan ve vatandaşların sık sık uğrak noktası halindeki Gündoğdu Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’nda da sessizlik hakim oldu.

Öte yandan, Alsancak Garı önünde uygulama yapan polis ekipleri sürücülerin ehliyet ve kimlik kontrollerini yaparken, maske takmaları ve araç içerisinde sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda da ikazlarda bulundu.