İzmir'de 18 FETÖ şüphelisi yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 8 ilçedeki 20 farklı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyalle, 64 bin 445 lira, 2 bin 647 dolar, 250 euro, 196 gram altın, 4 çeyrek altın, 2 Ata altını, 2 yarım altın ve 1 bilezik ele geçirildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik ise çalışma sürüyor.

Kıyafet dolabına saklandı

Polisin operasyonu sırasında, şüphelilerden birinin hücre evindeki gardıroba saklandığı belirlenip, yakalandı. O anlar polisler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir diğer şüphelinin de baskın yapıldığı esnada balkondan atlayarak kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheliler arasında örgütün sözde 'Gaziemir imamı' olarak faaliyet yürüten Y.G, Artvin il ablası İ.H., Bornova eyalet ablası A.D, ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamı A.H.Ö'nün de bulunduğu belirtildi.