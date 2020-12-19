  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Aktüel

İzmir'de 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 20:52:24 -
İzmir'de 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yönetimindeki otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bağyurdu Mahallesi'nde babasına ait 45 N 0209 plakalı otomobili kullanan M.A.E. (16), önce kaldırıma sonra da karşı yönden gelen Kadir V. (64) yönetimindeki 35 HE 678 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan Kadir V, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.A.E. işlemler için karakola götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O tarihte ilk uçuşunu yapacak... Sesten hızlı süpersonik SİHA geliyor!
Teknoloji

O tarihte ilk uçuşunu yapacak... Sesten hızlı süpersonik SİHA geliyor!

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Göksungur, Türkiye'nin gökyüzündeki en hızlı İHA'sı olacak. Saatte yaklaşık 1600 km ..
Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını ve avans işlemlerindeki faiz oranını güncelledi.

Avrupa Birliği'nden çarpıcı Türkiye itirafı
Gündem

Avrupa Birliği'nden çarpıcı Türkiye itirafı

"Oruç Reis" ve "Barbaros Hayrettin Paşa" gemilerinin isimlerinin Brüksel'de her gün anılır hale geldiğini belirten AB Güvenlik Politikası Yü..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay