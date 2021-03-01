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Yaşam İzmir okullar açılacak mı? İzmir sokağa çıkma yasağı bitti mi?
Yaşam

İzmir okullar açılacak mı? İzmir sokağa çıkma yasağı bitti mi?

İzmir korona yasakları kalktı mı? Koronavirüs salgınında Türkiye bir yıldır büyük bir mücadele sergiliyor. Alınan tedbirlerle bazı illerde vakalar düşerken bazılarında yükselmeye başladı. Peki, İzmir’de korona yasakları kalktı mı? İzmir’de yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 22:09:00 -
İzmir okullar açılacak mı? İzmir sokağa çıkma yasağı bitti mi?

Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Ülkemizde uzun süredir pek çok tedbir uygulanıyor. 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemine geçildi. Böylelikle illere göre bir takvimle normalleşme başlayacak. Peki, İzmir’de normalleşme ne zaman başlayacak?

İzmir okullar açılacak mı? İzmir sokağa çıkma yasağı bitti mi?

Koronavirüs salgınında alınana kararlarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitimle ilgili olarak, “Okullar tüm okul öncesi eğitim kurumları ilkokullarda, 8. Ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli şehirlerde eğitim, öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlarda yapılacak” dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları içinse, “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha Pazar günü devam edecek. Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek” dedi.

Düşük riskli         mavi

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