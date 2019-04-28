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İzmir Kış Trofesi 4. Ayak Yarışları tamamlandı

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü - Çeşme Marina tarafından düzenlenen yarışlar tamamlandı

28 Nisan 2019 Pazar 18:48
İzmir Kış Trofesi 4. Ayak Yarışları tamamlandı

İZMİR (AA) - İzmir Kış Trofesi 4. Ayak Yarışları sona erdi.

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) - Çeşme Marina tarafından düzenlenen yarışlara 39 tekne ve 250 sporcu katıldı.

İlk gün yarışları, geçen yıl hayatını kaybeden yelkenci Burç Durmaz anısına denize çelenk bırakılmasıyla başladı. Coğrafi rota olarak başlayan yarış, rüzgarın çok düşük seviyelerde seyretmesi nedeniyle hakem heyeti tarafından tek yarışa çevrildi.

İkinci gün yarışları, ilk güne nazaran daha hızlı başladı. Uygun rüzgar yakalandığından planlandığı gibi 2 yarış yapıldı.

EAYK Komodoru Akif Sezer, yarışın çok keyifli olduğunu ve bu ayakta kupa bedellerinin Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'na bağışlandığını belirtti.

Herkesin yarışlardan keyif aldığını aktaran Sezer, " Orta kuvvette bir lodos olduğu için keyifli bir yarış oldu. Bu yarışın bizim için anlamlı olan asıl kısmı sadece bir yarış kulübü değiliz. Hem gençlere hem halka denizciliği ve deniz kültürünü aşılamak esas amaçlarımızdan biri. Üniversitelerden genç arkadaşlarımızı misafir ediyoruz, gençlerle iletişim halindeyiz. Hem denizcilik kültürünü hem yat yarışçılığını aşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

4. Ayak yarışlarının sonunda,IRC-A1 grubunda Arkas Comet A, IRC-A2 grubunda Orchestra, IRC-A3 grubunda Yunus Marin CYGNUS, IRC-A4 grubunda Rengarenk, IRC-B1 grubunda Prima Time, IRC-B2 grubunda Goodday Sunshine, IRC-B3 grubunda Allegro, Destek grubunda Happy Lemon birincilik kupasının sahibi oldu.

İzmir Kış Trofesi 5. Ayak Yarışları ise 18-19 Mayıs'ta Çeşme'de yapılacak.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 18:48
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