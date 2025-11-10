  • İSTANBUL
İzmir için kritik uyarı!
Gündem

İzmir için kritik uyarı!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İzmir için kritik uyarı!

Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir’de yer altı su rezervlerinin tükendiğini belirtti. Yaşar, “Bursa’da suyun yüzde 10’u, Ankara ve İstanbul’da yüzde 1’i yer altından sağlanıyor. Ancak İzmir rezerv sularını da tüketti” diye konuştu

Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir’de yer altı su rezervlerinin tükendiğini belirtti. Yaşar, “Bursa’da suyun yüzde 10’u, Ankara ve İstanbul’da yüzde 1’i yer altından sağlanıyor. Ancak İzmir rezerv sularını da tüketti” diye konuştu

İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi, tarihinin en düşük düzeyi olan yüzde 1,54'e geriledi. Barajlardaki suyun azalmasıyla birlikte ihtiyacın önemli bölümü yer altı su kaynaklarından sağlanmaya başlandı.

Kuyuların derinlere inmesi, kentin rezerv niteliğindeki yer altı sularını da riske soktu. Tahtalı Barajı'nın 300 milyon metreküplük aktif hacmi bulunduğunu, barajda yaklaşık 4 milyon metreküp su kaldığını söyleyen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Bu ayın sonunda oran yüzde 1'in altına düşecek.

Geçen yıl bu dönemde barajdan günlük 230 bin metreküp su çekilirken, bugün 50 bin metreküplere düşürüldü. Gördes Barajı'nın ölü hacminden su çekilmesi ise çok büyük bir yanlış" ifadelerini kullandı.

'SU FAKİRİ BİR KENT'

İzmir'in su açısından Türkiye ortalamasının da altında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "Türkiye'de yıllık kişi başı su potansiyeli bin 340 metreküp. Bin metreküp fakirlik sınırıyken, İzmir 600 metreküple fakirin de fakiri bir kent. Barajlarda su bittiğinde yer altı suyuna geçilir. Ama İzmir, barajlar doluyken bile suyun yüzde 50-55'ini yer altından çekti. Bu nedenle kuyular çok derinleşti, artık 300 metrenin altında kuyu yok. Kuyulardan çekilen su, 2-3 bin yıl önce yağan yağmurlardan kalma" dedi.

'KITLIK BASLAR'

"SU bittiğinde İzmir biter" diyen Prof. Dr. Yaşar, kentte gece 23.00 ile sabah 05.00 arasında uygulanan kesintilerle günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlandığını belirterek, "Kesintilerin 12 saate çıkarılması gerekiyor ki yer altı sularını koruyabilelim. Kullanma suyunu azaltabiliriz ama tarımda suyu zamanında veremezsek kıtlık başlar. İzmir tarım açısından dünyanın da önemli merkezlerinden biri. Bu nedenle su yönetimi hayati önem taşıyor. İzmir'in suyunun yüzde 65-70'i yer altından geliyor. Bu sonsuz bir kaynak değil" diye konuştu.

