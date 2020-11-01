İzmir depremiyle ilgili paylaşımları nedeniyle 10 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, İzmir'deki depremle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle 10 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Aklı başında olmamız gereken günlerde sosyal medyada cehalet dolu görüntüler ve paylaşımlar aymazlıktan öteye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 49 gönderi tespit edildi, 37 kişi hakkında işlem devam ediyor, 10 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı. Klavyeli delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz. " dedi.