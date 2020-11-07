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Aktüel İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremde kent kameralarınca kaydedilen görüntüleri paylaştı
Aktüel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremde kent kameralarınca kaydedilen görüntüleri paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:21:49 -
İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremde kent kameralarınca kaydedilen görüntüleri paylaştı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim Cuma günü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sırasında kent kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı.

Videoda İzmir'deki Konak Meydanı, Konak Pier, Fevzipaşa Caddesi, Çankaya, Gazi Bulvarı, Bornova, Cumhuriyet Bulvarı, Gündoğdu Meydanı, Karşıyaka İskele, Cengiz Topel Caddesi ve Şirinyer kent kameralarına deprem anında yansıyan görüntüler yer aldı.

Konak Meydanı'ndaki İZSU binasını gösteren kamerada, depremin ardından vatandaşların binalardan çıkarak konutların önlerinde toplandığı gözüküyor.

Konak Pier kamerasında trafikte duraklamaların yaşanması ve bir apartmandan toz dumanı çıkması yer alıyor.

Fevzipaşa Caddesi ve Çankaya'daki farklı noktalardaki kameralarda binalardan dışarı çıkanlar caddeye çıkarak trafiği durduruyor ve sallanmanın şiddetiyle apartmanlarda herhangi bir şeyin olup olmadığına bakıyor.

Gazi Bulvarı'nda bir binadan toz dumanı çıktığı görülüyor, trafik polisleri caddeye çıkarak trafik akışını durduruyor.

Cengiz Topel Caddesi'ndeki park halindeki bir kamyonetin sallandığı görülüyor.

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