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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etti

Yeniakit Publisher
2020-05-03 18:54:14 -
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etti

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin plaka kodu olan 35’den yola çıkarak 3 Mayıs'ın gelecek yıldan itibaren "Dünya İzmirliler Günü" olarak kutlanacağını açıkladı.

Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle planlanan etkinliklerin iptal edildiğini ancak gelecek yıldan itibaren her 3 Mayıs'ta Dünya İzmirliler Günü'ne özel etkinlik ve kutlamaların yapılacağını belirtti.

Soyer, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren 03.05 tarihi bizim için 'Dünya İzmirliler Günü' olacak. 35 bizim için sadece plaka değil; sevda, özgürlük, neşe, coşku ve demokrasi demektir. O nedenle dünyanın dört bir yanındaki İzmirlilerle birlikte bugünü kutlayacağız. Bu yıl pandemi nedeniyle olmadı ama her 3 Mayıs’ta İzmir’in sesini dünya duyacak. Dünyanın her yerindeki İzmirlilere bugün İzmir için ne yaptıklarını soracağız. 03.05.2021’e hazır olun. Dünya İzmirliler Günü'müz kutlu olsun."

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