İzmir bu yıl konserlere 92 milyon lira ödeyecek

Sebahattin Ayan İstanbul

Eski Başkan Tunç Soyer yönetimi tarafından yapılan ihalelerde 2024 yılı içinde gerçekleşecek konserler için toplamda 92 milyon 297 bin TL ödeyeceği öğrenildi. Yeni başkan Cemil Tugay’ın ise ihalelerin hiçbirini iptal etmediği belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, israfa ilişkin şunları dile getirdi: “Soyer dönemiyle hesaplaşma yoluna giden Tugay, nedense konser ihalelerinin hiçbirini iptal etmemiş. Yüzlerce emekçi kardeşimizin işine son verdi, İzbeton ve kooperatifler üzerinden geçtiğimiz dönemin sorgulanmasına yol verdi, Botanik EXPO gibi birçok projeyi rafa kaldırdı, yıkılan belediye binasının yerine sembolik bir bina yapılması yönünde alınan karar gibi birçok karar iptal edildi, Soyer’e yakın olduğunu düşündüğü herkesi görevden aldı. Soyer’in izlerini silmeye yönelik hamleler, nedense konser ve organizasyon ihaleleri konusunda farklı bir çizgide ilerledi. Belediyeyi mali disipline kavuşturma bahanesiyle emekçileri SDT konusunda aylarca strese sokan Tugay’a tavsiyemiz, bundan sonraki konser ihalelerini iptal etmesi, kentin kronik sorunlarının çözümüne odaklanmasıdır.”