  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O yıldız sinir küpüne döndü! Ali Koç, Krunic taktiğiyle transferi bitirecek: Çok sert düşecek bu sefer: Ayağa kaldıracak kararı…

Dilan’dan sonra şimdi de o!

Putin’den Kamala Harris’e destek! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

Kulis bilgisi sızdı! Erdoğan, MKYK toplantısında, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenler için öyle bir şey söylemiş ki...

Erdoğan’a “U” dönüşü yaptı diyenler, “O” dönüşü yapıyorlar!

AK Partili eski vekil korkudan evine gidemiyor! İşte sebebi

Türkiye'yi programdan çıkarmışlardı! Osimhen'in 6 milyon Euro'luk KAP açıklaması olay oldu: İşte sebebi: Büyük tartışma…

Kuzey Kore, Güne Kore’ye saldırdı! Yüzlercesi peş peşe havalandı

Katil İsrail köşeye sıkıştı: Uluslararası Af Örgütü'nden kritik talep

Erdoğan, Sisi ile neden yakınlaştı? Kulağı delik Abdulkadir Selvi, o detayı böyle açıkladı
Gündem İzmir bu yıl konserlere 92 milyon lira ödeyecek
Gündem

İzmir bu yıl konserlere 92 milyon lira ödeyecek

Yeniakit Publisher
2024-09-06 12:55:00 -
İzmir bu yıl konserlere 92 milyon lira ödeyecek

Dilruba Kayserilioğlu’nun da onur konuğu olarak ağırlandığı 93. İzmir Enternasyonal Fuarında yandaşlarına 36 milyon 480 bin TL ödeme yapacağı öğrenilen CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında konserler için devasa bir bütçe ayırdığı ortaya çıktı.

Sebahattin Ayan  İstanbul

Eski Başkan Tunç Soyer yönetimi tarafından yapılan ihalelerde 2024 yılı içinde gerçekleşecek konserler için toplamda 92 milyon 297 bin TL ödeyeceği öğrenildi. Yeni başkan Cemil Tugay’ın ise ihalelerin hiçbirini iptal etmediği belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, israfa ilişkin şunları dile getirdi: “Soyer dönemiyle hesaplaşma yoluna giden Tugay, nedense konser ihalelerinin hiçbirini iptal etmemiş. Yüzlerce emekçi kardeşimizin işine son verdi, İzbeton ve kooperatifler üzerinden geçtiğimiz dönemin sorgulanmasına yol verdi, Botanik EXPO gibi birçok projeyi rafa kaldırdı, yıkılan belediye binasının yerine sembolik bir bina yapılması yönünde alınan karar gibi birçok karar iptal edildi, Soyer’e yakın olduğunu düşündüğü herkesi görevden aldı. Soyer’in izlerini silmeye yönelik hamleler, nedense konser ve organizasyon ihaleleri konusunda farklı bir çizgide ilerledi. Belediyeyi mali disipline kavuşturma bahanesiyle emekçileri SDT konusunda aylarca strese sokan Tugay’a tavsiyemiz, bundan sonraki konser ihalelerini iptal etmesi, kentin kronik sorunlarının çözümüne odaklanmasıdır.”

Gezi provokatörü PKK destekçisi Levent Üzümcü CHP'li İzmir’de o kurumun başında!
Gezi provokatörü PKK destekçisi Levent Üzümcü CHP'li İzmir’de o kurumun başında!

Gündem

Gezi provokatörü PKK destekçisi Levent Üzümcü CHP'li İzmir’de o kurumun başında!

Birbirlerine girdiler: İzmir kimsenin oyuncağı değildir
Birbirlerine girdiler: İzmir kimsenin oyuncağı değildir

Gündem

Birbirlerine girdiler: İzmir kimsenin oyuncağı değildir

Bakan Murat Kurum talimatı verdi! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan flaş İzmir kararı
Bakan Murat Kurum talimatı verdi! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan flaş İzmir kararı

Gündem

Bakan Murat Kurum talimatı verdi! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan flaş İzmir kararı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23