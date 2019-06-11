İzlanda Eğitim, Kültür, Bilim ve Spor’dan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfresdttir, A Milli Takım’ın kamp yaptığı otelde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştü.
İzlanda Eğitim, Kültür, Bilim ve Spor’dan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfresdttir, A Milli Takım’ın kamp yaptığı otelde Gençlik ve Spor Bakanı Dr.11 Haziran 2019 Salı 20:34
İzlanda Eğitim, Kültür, Bilim ve Spor’dan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfresdttir, A Milli Takım’ın kamp yaptığı otelde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştü.
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