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Aktüel İzinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

İzinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Kayseri'de izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 18:39:00 -
İzinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

Akkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Mahalle Kocakaya mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kazı alanına düzenlenen operasyonda, yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda, 2 santimetre genişliğinde plastik boru içerisine konulmuş elektrik kablosu bağlı patlayıcı madde ile delici alet, kazma, kürek ve balta ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.V, U.Ç, S.G. ve O.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

 

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