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Aktüel

İzinsiz ceylan getirdi! İdari işlem yapıldı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde ele geçirilen nesli tükenme tehlikesi altındaki 2 ceylana el konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 16:18:00 -
İzinsiz ceylan getirdi! İdari işlem yapıldı

Kırıkkale-Keskin'de ele geçirilen nesli tükenme tehlikesi altındaki 2 ceylana el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan çalışmak için Keskin ilçesine gelen mevsimlik tarım işçisi H.C'nin ceylan bulundurduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

H.C'nin hayvanları bulundurma izninin olmadığını tespit eden ekipler, "Gazella subgutturosa" türü 2 ceylana el koydu.

Hayvanlar Şanlıurfa'daki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonuna teslim edildi.

H.C. hakkında idari işlem başlatıldı.

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