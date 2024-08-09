İyilik abidesi dede

Sivas’ta hiçbir ücret almadan camilere minber, mihrap ile kürsü yapan 92 yaşındaki Ali Önder herkese örnek oluyor. Gürün İlçesine bağlı Suçatı Mahallesinde yaşayan Önder, 44 yıldır kendini iyiliğe adadı. Ceviz ağacı kerestesiyle ücret almadan yaptığı 29 minber, 8 mihrap ve 8 kürsü, Türkiye’nin farklı camilerine yerini aldı. İlçesindeki birçok caminin yanı sıra talep gelen illere de yaptığı minberleri hediye eden Önder, 2022 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen ‘İyilik Ödülleri’ programında ödüle layık görüldü.

İlginç hikâye

Bir süre müteahhitlik yapan ve ardından marangozluk yapmaya başlayan Önder, şunları anlattı: “1987’de minber yapmaya başladım. Bu yaptığım minber beğenilmeye başladı. İş beğenilince bana da bir muhabbet geldi. 20 yıl müteahhitlik yaptım. Elimde 5-6 kamyon ceviz kerestesi vardı. Satmak istedim satamadım. Demek ki sebebi varmış. Zaman geçti müteahhitliği bıraktım. Yaşım da ilerledi. İbadullah Camii’ne minber yaptım, çok beğenildi. Kaymakam, belediye başkanı, müftü geldi istek çoğaldı. Türkiye’nin her yerinden talep gelmeye başladı.

Rüyama giriyor

29 minber, 8 kürsü ve 8 mihrap yaptım. Minberlerin hiçbirinden para almadım, hepsini Allah rızası için yaptım. Bir tanesi 3-4 ayımı alıyor. Yaşım ilerlediği için 29. minberi yaptım artık tamam diyorum. Fakat yine de boş durmayacağım. Sağlığım için çalışıp sehpa gibi şeyler yapacağım. Eski Sivas Valisi Salih Ayhan ‘başarının sırrı ne?’ dedi. Yapacağın işi gece rüyanda görüyorsan başarırsın yoksa başaramazsın dedim.” Zenginliğinin maddi zenginlik olmadığını belirten Önder, şöyle devam etti: “1982’de hacca gittik. Orada bir hoca eşime ‘Ali ileride çok zengin olacak’ demiş. Eşim de bana söyledi. Mutlu olduk, keyiflendik. Döndük memlekete 3-5 sene geçti fakat Ali bir türlü zengin olmadı. Torunlarım dede sen ne zaman zengin olacaksın diye soruyor. Çocuklarım da soruyor. Aradan 10 sene geçti.

Benim zenginliğim hayır

“Ben de kendime ‘Ali sen ne zaman zengin olacaksın’ diye sormaya başladım. 18. Minberimi Trabzon’a göndermek için boyuyordum. Bana bir düşünce geldi. Bunun dörtte birini parayla hayır edemezsin ama bir Allah’ın kulu reva ederse 18 de yaparsın 20 de diye içimden geçirdim. O zaman anladım ki benim zenginliğim maddi zenginlik değilmiş. Allah rızası için Allah’ın evlerine bir şeyler yapmakmış. Son yaptığım minberi de Gürün’de depremde zarar gören Şuğul Camii’ne göndereceğim.”

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