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Gündem İyice gözleri döndü! Cani anne, çocuğunu başıboş köpeğin yanına götürdü sonrası korkunç
Gündem

İyice gözleri döndü! Cani anne, çocuğunu başıboş köpeğin yanına götürdü sonrası korkunç

Yeniakit Publisher
2024-07-26 12:54:00 - 2024-07-26 13:05:06

Başıboş sokak köpek savunucusu bir kadın, küçük oğlunu riske attığı anları kendi kamerasıyla kaydetti. Dehşete düşüren o anlar sosyal medyada infiale yol açarken vatandaşlar 'Çocuğu bu caninin elinden kurtarın' diyerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çağrı yaptı.

 RECEP YEŞİL 

Başıboş köpekler nedeniyle bugüne kadar onlarca vatandaşımız can verdi, yüzlercesi ölümden döndü.

Çocuklar sokaklarda rahat oynayamaz, vatandaşlar sokakta yürüyemez duruma geldi.

TBMM'den geçen yasa teklifine CHP ve PKK'nın siyasi kolu DEM Partili vekiller ile destekçileri karşı çıktı.

İYİCE ZIVANADAN ÇIKTILAR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözde hayvan hakları savunucuları ise iyice zıvanadan çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan bir video izleyenleri adeta dehşete düşürdü.

Başıboş köpekleri tehlikesiz gibi göstermek için çocuğunu sahipsiz bir köpeğin yanına götüren sorumsuz anne, köpeğin saldırmasıyla panik oldu.

Küçük çocuk çığlık çığlığa annesine koşarken video bir anda kesildi. Küçük çocuğunun hayatını riske atan sorumsuz anneye sosyal medyadan tepki yağdı.

Vatandaşlar 'Çocuğu bu caninin elinden kurtarın' diyerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çağrı yaptı.

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