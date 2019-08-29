0553 313 94 23

"İyi ve hazır bir takımız"

- BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek:"Taraftarımızın önünde oynayacağımız Alanyaspor maçında galip gelmek istiyoruz"

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:16
"İyi ve hazır bir takımız"


İSTANBUL (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Alanyaspor ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Gevrek, Kulüpler Birliği Vakfının Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezinde gerçekleştirilen olağan genel kurulunun ardından, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sezona UEFA Avrupa Ligi elemeleriyle başladıklarını hatırlatan Gevrek, "UEFA Avrupa Ligi'nde eleme oynadık. Yaptığımız 4 maçtan 2 galibiyet, bir beraberlik bir de mağlubiyetle ayrıldık. Bana göre bu da Malatya açısından önemli bir olay. Türk futbolu adına da burada değer kattık. Artık Avrupa Ligi'ni bıraktık, Süper Lig'e döndük." diye konuştu.

Süper Lig'deki ilk maçlarında Medipol Başakşehir'i 3-0 yendiklerini, ikinci haftadaki Trabzonspor karşılaşmasını ise iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini dile getiren Gevrek, "Bu hafta Alanyaspor maçı var. Taraftarımızın önünde oynayacağımız Alanyaspor maçında galip gelmek istiyoruz. Alanyaspor iyi bir takım, iyi bir başlangıç yaptı. Biz de iyi ve hazır bir takımız. Taraftarımızın desteği çok önemli. Taraftarımızla beraber inşallah Alanyaspor maçında galip geliriz." ifadelerini kullandı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:16
  1. Adil Gevrek
  2. Alanyaspor
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG
  5. Yeni Malatyaspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Kamu-Sen Kırşehir İl Temsilcisi Bilal Türk:
    1. Türkiye Kamu-Sen Kırşehir İl..
    2. "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK..
    3. Hekimhan’a Yeni Mal Müdürü atandı
    4. Eski Bakan Metin Emiroğlu’ndan Başkan..
    5. Mobile Legends Türkiye finalinin..
    6. Adil Rami: "Fenerbahçe’nin..
    7. Adıyaman Belediyesinden ‘Badem’ konulu..
    8. Kadınlara ve engellilere her dalda..
    9. Adıyaman’da, orman yangını korkuttu
    10. Fransa'dan Galatasaraylı Nzonzi'ye..
    11. Putin ile Merkel Suriye meselesini..
    12. Galatasaray, Kayserispor maçına hazır
    13. KPSS 2019 B grubu alımları ne zaman?..
    14. Mersin'den Kıbrıs'a kanoyla yolculuk..
    15. Erik reçeli nasıl yapılır? Erik reçeli..
    16. Otomobil çarpan köpeğe veterinerden..
    17. Çarşamba’ya 3 boyutlu yaya geçidi
    18. Erzurum Türk Ocağı Başkanı Işık, Zafer..
    19. Emekli Tümgeneral gündemi sarsacak..
    20. Hacılar’da muhtarlar toplantısı yapıldı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı