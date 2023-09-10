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Gündem

İYİ Partili isim mafyayla kol kola! Gerçek yüzlerini iyi görün

Yeniakit Publisher
2023-09-10 14:27:00 -

İYİ Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Gürhan Kocaman'ın, çete lideri Ayhan Bora Kaplan ile halay çektiği görüntüler ve birlikte çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı.

Ankara’da yer altı dünyasında 'Kaplan' grubu olarak bilinen çetenin lideri Ayhan Bora Kaplan, 7 Eylül gecesinde Ankara Emniyetinde düzenlenen operasyonla yurt dışına çıkmak üzereyken Esenboğa Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ayhan Bora Kaplan ile birlikte koruması olan U.P isimli emekli asker ile avukat G.Ü, A.K ve O.S isimli 4 kişi daha yakalandı. Hakkındaki şikayet kapsamında işkence ile suçlandığı öğrenilen Kaplan’ın kardeşi Muhammet Kaplan ve B.K isimli kişinin ise firar ettiği öğrenildi.

Çete lideri Kaplan'ın yakalanmasının ardından siyasi ilişkileri de bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Bu sefer de Ayhan Bora Kaplan ile birlikte, İYİ Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Gürhan Kocaman'ın kol kola halay çektiği görüntüler ortaya çıktı.

İYİ Partili Gürhan Kocaman'ın, çete lideri Ayhan Bora Kaplan ile birlikte çektirdikleri fotoğraf da ortaya çıktı.

İYİ Partili başkan mafya halayında - Resim : 1
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Partili Kocaman'ın çete lideriyle halay çektiği görüntülere sosyal medyada tepki gösterildi.

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