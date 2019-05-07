İYİ Parti'den YSK'ya flaş başvuru İYİ Parti, İstanbul'a yönelik alınan yeniden seçim kararının gözden geçirilmesi için YSK'ya başvurdu.

İYİ Parti, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine dair kararın yeniden gözden geçirilmesi için YSK'ya başvuruda bulundu. Ayrıntılar geliyor...

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