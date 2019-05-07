İYİ Parti'den YSK'ya flaş başvuru

İYİ Parti, İstanbul'a yönelik alınan yeniden seçim kararının gözden geçirilmesi için YSK'ya başvurdu.
07 Mayıs 2019 Salı 15:53
İYİ Parti, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine dair kararın yeniden gözden geçirilmesi için YSK'ya başvuruda bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 15:53
YORUM YAZ