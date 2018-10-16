İYH’ye toplu ulaşım 29 Ekim’e yetişecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak geçmişten bu yana teknoloji ve iletişim altyapısı gibi birçok konuda Türkiye’ye öncülük yaptıklarını aktardı. Uysal, ulaşımın İstanbul’da vatandaşın en fazla sorun olarak gördüğü alanların başında geldiğine işaret ederek, bu alanda hayata geçirdikleri teknolojik uygulamalar ve yenilikleri anlattı.

En yakın otobüsü görecek

Uysal, zirvenin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı’na (İYH) ulaşım konusuna değinirken, havalimanına raylı sistemin dışında kara yoluyla da toplu ulaşımın olacağını söyledi.

Uysal, İstanbul Yeni Havalimanı’na toplu taşıma sisteminin 29 Ekim’e yetişeceğini belirterek, “İstanbul’da 3. havalimanı açıldıktan sonra buraya gelmek isteyen bir yolcu, evinden akıllı telefonuna, bilgisayarına baktığında en yakın nereden otobüs kalkıyor görecek. Bu sistem, yolcuyu en iyi şekilde karşılayan, iletişimi en düzgün şekilde yapan muaviniyle, şoförüyle, konforlu bir araçla alıp havalimanına getirecek” ifadelerini kullandı.